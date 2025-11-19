دوغ و گوشفیل سنتی اصفهان به عنوان میراث ناملموس ثبت ملی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس مجمع گز و شیرینی‌های سنتی اصفهان گفت: ثبت این خوراک محلی به نام اصفهان تنها معرفی یک ترکیب غذایی نیست، بلکه حرکتی آگاهانه در جهت حفظ بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی کهن این شهر به‌شمار می‌رود.

حسین طاهری افزود: این ترکیب به ظاهر ساده حاصل چند قرن تداوم یک سنت جمعی میان مردم اصفهان است که ریشه در دورهمی‌ها، آئین‌ها، مراسم و شب‌های ماه رمضان دارد و بخشی از خاطرات مردم اصفهان را زنده نگه داشته است.

رئیس مجمع گز و شیرینی‌های سنتی اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی این خوراک نوستالژیک گفت: به نظر می‌رسد دوغ و گوشفیل از روزگاران بسیار پیش از دوران قاجار در اصفهان رواج داشته و تولید آن نسل به نسل ادامه یافته است.

طاهری با قدردانی از حمایت‌های دکتر مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس، بر اهمیت حفظ عناصر هویتی شهر تأکید کرد و افزود: باور ما این است که هر عنصر فرهنگی و سنتی اصفهان، آیینه‌ای از تاریخ، ذوق و سبک زندگی شهروندان این دیار است.

وی ادامه داد: با ثبت این عنصر هویتی، انتظار می‌رود توجه بیشتری به ارزش‌های فرهنگی و توسعه گردشگری خوراکی‌های سنتی اصفهان جلب شود. همچنین در تلاش هستیم از تولیدکنندگان سنتی حمایت کنیم و زمینه انتقال هنر بومی اصفهان به نسل‌های آینده را فراهم آوریم.

طاهری با اشاره به تنوع فراوان شیرینی‌های سنتی این شهر، گز را مشهورترین شیرینی اصفهان دانست و ثبت این محصولات را دعوتی برای حفظ و توجه به زیبایی‌های میراث فرهنگی توصیف کرد که گاه در سادگی زندگی روزمره پنهان می‌مانند.