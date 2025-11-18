به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین روز از رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امروز، سه‌شنبه (۲۷ آبان ماه) پیگیری شد و غلامرضا فرخی دارنده مدال طلای جهان از کشورمان در دیدار پایانی وزن ۸۷ کیلوگرم به مصاف اسلام اویلوف از قزاقستان رفت و با نتیجه شش بر صفر برنده شد.

غلامرضا فرخی در وقت نخست با اخطار امتیاز داوران یک بر صفر برنده شد، اما در وقت دوم هم از حملاتش دست نکشید تا این‌که دا‌وران را برای دادن اخطار دوم به کشتی‌گیر قزاقستانی قانع کرد.

این‌بار فرخی حریف را از تشک جدا کرد و به بیرون پرتاب کرد تا سه امتیاز دیگر بگیرد. با اعتراض مربیان قزاق یک امتیاز دیگر به فرخی داده شد تا فرخی شش بر صفر پیش بیافتد و با همین نتیجه مرد برتر میدان و دومین طلایی تیم ایران لقب بگیرد.

در روز نخست مسابقات کشتی فرنگی ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران صاحب دو نشان طلا توسط سعید اسماعیلی در وزن ۶۷ کیلوگرم و غلامرضا فرخی در وزن ۸۷ کیلوگرم به دست آورد. یک نشان نقره توسط امیر عبدی در وزن ۷۷ کیلوگرم و یک نشان برنز هم توسط علی احمدی‌وفا در وزن ۶۰ کیلوگرم برای کشورمان کسب شد.