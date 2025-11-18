دیدار پایانی فوتبال چندجانبه العین؛ ایران با شکست مقابل ازبکستان، نایب قهرمان شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران امشب در دیدار پایانی رقابت های چندجانبه العین کشور امارات در ورزشگاه هزاع بن زاید به مصاف تیم ملی ازبکستان رفت. این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه به تساوی بدون گل انجامید و در ضربات پنالتی، ازبکستان بهتر کار کرد و به پیروزی رسید.

ترکیب ایران:

علیرضا بیرانوند، صالح حردانی (دانیال اسماعیلی‌فر ۸۸)، سید مجید حسینی، شجاع خلیل‌زاده، میلاد محمدی، سعید عزت‌اللهی (محمد قربانی ۱۰)، سامان قدوس (علیرضا کوشکی ۸۱)، مهدی هاشم نژاد (امید نورافکن ۴۶)، مهدی طارمی، امیرحسین حسین‌زاده (محمدمهدی محبی ۸۱) و علی علیپور.

ترکیب ازبکستان:

عبدوالخید نعمت‌اُف، عبدالقادر خوسانوف، فرخ سایفی‌یِف (۸۹- رستم آشورماتوف)، عبدالله عبدالله‌اف، اوتابک شوکوروف (۷۹-اکمل موزگووی)، عادل‌جان خامروبکوف، عزیزجان گانی‌یِف (۶۴- جمشید اسکندروف)، شِرزُد نصرالله‌اف، خسن‌الدین علیکولوف، اوستون اورونوف (۶۴- خوجیمات ارکینوف) و الدور شومورودوف.

سرمربی: فابیو کاناوارو

کارت قرمز: خوسانوف (۶۹) از ازبکستان

نیمه نخست:

سعید عزت‌اللهی، هافبک تیم ملی در دقایق آغازین بازی مصدوم شد و در دقیقه ۱۰ جای خود را به محمد قربانی داد. بازی بیشتر در میانه زمین دنبال می‌شد و موقعیتی خلق نشد تا در دقیقه ۱۷ روی اشتباه مدافعان ایران فرصت شوت‌زنی برای ازبکستان فراهم شد، اما با واکنش بیرانوند همراه بود.

ملی پوشان ایران در ادامه کار تا دقیقه ۳۰ موقعیت خطرناکی را ایجاد نکردند، اما بازیکن ازبکستان در دقیقه ۲۷ مجددا روی اشتباه خط دفاعی در محوطه جریمه صاحب توپ شد که شوت او از کنار دروازه به بیرون رفت.

ایران در دقیقه ۳۳ صاحب کرنر شد که توپ ارسالی با ضربه سر مجید حسینی از کنار دروازه ازبکستان به بیرون رفت. ایران در این دقایق حملات بیشتری را ترتیب می‌داد. دو تیم سعی در گلزنی داشتند که در پایان نیمه نخست هیچ کدام موفق نبودند.

نیمه دوم:

نیمه دوم درحالی آغاز شد که توپ بیشتر در میانه زمین در جریان بود و بازی به آرامی دنبال می‌شد. جدی‌ترین موقعیت بازی در نیمه دوم در دقیقه ۶۱ بود؛ جایی که شوت سامان قدوس از کنار دروازه ازبکستان به بیرون رفت.

علی علیپور در دقیقه ۶۹ در یک موقعیت عالی به سمت دروازه ازبکستان حرکت کرد که خوسانوف، مدافع حریف با خطا او را متوقف کرد و از زمین بازی اخراج شد تا ازبکستان کار را با ۱۰ نفر پیگیری کند.

خطرناک‌ترین موقعیت ایران در دقیقه ۸۵ رخ داد؛ جایی که کوشکی از سمت راست خط دفاعی ازبکستان حرکتی را آغاز کرد و با دریبل کردن چند بازیکن وارد محوطه جریمه شد. پاس رو به بیرون کوشکی موقعیت خوبی را فراهم کرد، اما بازیکنان ایران در زدن ضربه نهایی ناموفق بودند.

با ۱۰ نفره شدن ازبکستان حملات ایران بیشتر شد و فضای بهتری در اختیار بازیکنان قرار می‌گرفت، اما در نهایت تلاش‌های دو تیم در ۹۰ دقیقه بی‌نتیجه بود تا براساس قوانین، قهرمان این رقابت‌ها در ضربات پنالتی مشخص شود.

ضربات پنالتی:

پنالتی اول ایران را امید نورافکن به گل تبدیل کرد.

پنالتی اول ازبکستان را شاه‌مرادوف خلاف جهت حرکت بیرانوند به گل تبدیل کرد.

پنالتی دوم ایران را محمد قربانی به گل تبدیل کرد.

پنالتی دوم ازبکستان را اسکندروف زد که بیرانوند مهار کرد.

پنالتی سوم ایران را مهدی محبی زد که این بار نعمتوف آن را مهار کرد.

پنالتی سوم ازبکستان را عبدالله‌یف به گل تبدیل کرد تا کار دوباره مساوی شود.

پنالتی چهارم ایران را مجید حسینی تبدیل به گل کرد.

پنالتی چهارم ازبکستان را آشورماتوف علی‌رغم تشخیص صحیح جهت توپ توسط بیرانوند، به گل تبدیل کرد.

پنالتی پنجم ایران را میلاد محمدی خیلی آرام و بدون شدت زد که نعمتوف به راحتی توپ را مهار کرد.

پنالتی پنجم ازبکستان به گل تبدیل شد و شاگردان قلعه نویی نتیجه را واگذار کردند.