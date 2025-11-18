به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ در این کارگاهی آموزشی با عنوان "شهر من نماز من بود"، مهمترین راهکار‌های نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز، ترویج آموزه‌های قرآنی و ارتقای مهارت‌های دینی در مدارس ارائه شد.

مهدی فاضلی، مدیر طرح ملی شهر نماز گفت: طرح ملی شهر من نماز من در ۱۰ استان کشور برگزار می‌شود.

میلاد صمدی، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آذربایجان‌غربی هم در این کارگاه آموزشی گفت: در استان آذربایجان‌غربی چهار شهرستان میزبان شهر من نماز من هستند که در صبح امروز در میاندوآب اجرا شد، برنامه دوم برای ۲۰۰ آموزگار پایه دوم در مهاباد و فردا صبح در نقده برای ۳۰۰ آموزگار و نهایتاً با ۳۵۰ معاون پرورشی در شهر ارومیه به کار خود در گام اول پایان خواهد داد.

قرار ست درهمین راستا پیش اجلاسیه نماز دانش آموزی از اول آذر ماه تا پایان دی ماه، در پنج هزار و ۴۴۳ مدرسه استان اجرا شود.