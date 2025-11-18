

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه خراسان رضوی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به چهل و ششمین سالروز تشکیل بسیج گفت: هفته بسیج امسال از ۳۰ آبان تا ششم آذر با شعار «بسیج مردم، اقتدار ملی» در استان خراسان رضوی برگزار می‌شود.

سردار سرتیپ پاسدار سید هاشم غیاثی افزود: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، طول و عرض بسیج، طول و عرض کشور است و این نهاد در هر نقطه از کشور حضور دارد.

وی به برگزاری «نمایش اقتدار بسیج» در ششم آذرماه امسال اشاره و ادامه داد: این نمایش با حضور ۷۰ هزار نفر از نیرو‌های گردان‌های بسیج در مشهد و شهرستان‌های خراسان رضوی برگزار می‌شود.

غیاثی نقش بسیج در عرصه امنیت را محور استراتژیک نظام خواند و گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه اخیر، بسیج استان با اجرای ۱۵۰ هزار گشت و مانور مردمی در ایجاد امنیت نقش آفرینی کرد.

وی افزود: از هفته بسیج پارسال تاکنون ۲ هزار و ۳۰۰ طرح عمرانی و محرومیت‌زدایی توسط ۲ هزار و ۵۰۰ گروه جهادی انجام شده است، یکی از این طرح‌ها اجرای ۲۰ کیلومتر بتن پارچه‌ای در یکی از روستا‌های درگز است که فردا (۲۸ آبان ماه) به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: بیش از هزار و ۳۰۰ کارگاه تولیدی و ایجاد اشتغال با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۳۳۹ میلیارد ریالی در جهت تحقق شعار سال راه اندازی می شود و در حوزه کشاورزی نیز طرح های مهمی از جمله آبیاری زیرسطحی جالیز و راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی اجرا شده است.

فرمانده سپاه خراسان رضوی به فعالیت‌های علمی و پژوهشی بسیج اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی روی محصولات دانش‌ بنیان و راه‌اندازی مراکز مشاوره خانواده از جمله این اقدامات است.

غیاثیبیان با اشاره به برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید خراسان رضوی افزود: دستکم ۱۵۰ هزار نفر از این نمایش میدانی و رزمی بازدید کردند و طبق نظرسنجی انجام شده رضایت ۹۲ درصدی بازدیدکنندگان را در پی داشت.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا خراسان رضوی با بیان اینکه هویت ملی کشور با بسیج و جهاد گره خورده است، گفت: بسیج امروز، پرچمدار پیشرفت و اقتدار انقلاب اسلامی است این درخت پربار انقلاب، شاخه‌هایش را به اقصی نقاط جهان گسترده و تفکر اسلام ناب محمدی (ص) همه جا را فرا گرفته است.

حجت‌الاسلام عبدالرضا رستگار افزود: مقام معظم رهبری تأکید دارند که هرکجا تفکر بسیجی حضور پیدا کند، دشمنان ناامید و جوانان امیدوار می‌شوند. این اندیشه، کارسازترین تفکر در همه عرصه‌ها، خصوصاً در خدمات‌رسانی و نبرد با دنیای استکبار است.

وی ادامه داد: دشمن که در جنگ سخت از ما شکست خورد، به جنگ نرم و جنگ ترکیبی روی آورده است. بسیجیان در این عرصه نیز همچون جنگ‌های سخت و نیمه‌سخت، درخشان می‌درخشند.