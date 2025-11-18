به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی در مراسم رونمایی از اولین کتاب اعضای محفل ادبی دنیز با عنوان «واژه‌ها جوانه می‌زنند» که در کتابخانه مرکزی ارومیه همزمان با سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی برگزار شد، این اتفاق را ارزشمند و قابل توجه عنوان کرد و افزود: امید است، این رویداد، شروع مسیری تازه برای موفقیت‌های بیشتر اعضا محفل در آینده باشد.

خدیجه معصومی افزود: نویسندگان کودک و نوجوان نقش مهمی در شکل‌گیری دنیای خیال، اخلاق و اندیشه‌های نسل آینده دارند و آثار آنها فقط سرگرمی نیست، بلکه پلی میان آموزش و لذت، میان واقعیت و رؤیا است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این نویسندگان با زبانی ساده و صمیمی ارزش‌هایی، چون دوستی، درستکاری و امید را به کودکان می‌آموزند و تخیل‌شان را پرورش می‌دهند.

سونیا حسن‌دایی، دکترای ادبیات و مدرس دانشگاه نیز در این برنامه گفت: با اینکه نویسندگان مطالب کتاب، کودک و نوجوان هستند ولی مسائل علمی و فنی در داستان‌ها و اشعار این کتاب به خوبی رعایت شده و این قطعاً حاصل تلاش‌های حساب شده و مدبرانه دبیر محفل بوده است.

حسن‌دایی بیان کرد: دیدگاه بچه‌ها با اینکه کودکانه و ساده است ولی علمی و فلسفی است و خلاقیت و نوآوری آنها واقعاً قابل تامل است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: همچنین فنون ادبی و علمی نویسندگی شعرسرایی به خوبی توسط نویسندگان کتاب رعایت شده است، زیرا پارامتر‌های خاصی باید رعایت شود تا یک اثر به شعر کلاسیک تبدیل شود یا یک شعر سپید خلق شود که بچه‌ها همه را به خوبی رعایت کرده‌اند.

کتاب «واژه‌ها جوانه می‌زنند» مجموعه مشترک شعر و داستان اعضای محفل ادبی دنیز است، تعداد آثار این کتاب ۲۷ اثر در قالب شعر و داستان است که ویراستاری و گردآوری آن توسط سحر افضلی، دبیر محفل انجام شده و انتشارات «روهان» آن را منتشر کرده است؛ تصویرگران این کتاب رکسانا بلوری، کتابدار بخش کودک کتابخانه مرکزی، نویسنده و مترجم و تصویرگر کتاب آرتین عسگری از اعضای محفل دنیز هستند.

سحر افضلی، نویسنده، مترجم و مدرس است که تألیف چهار عنوان اثر را در کارنامه خود دارد و آرتین عسگری حائز رتبه‌های ملی و بین‌المللی در طراحی و داستان‌نویسی است.