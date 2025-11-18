به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مَراسِم عَزاداری ایام شَهادَتِ حَضرَتِ زَهرا سَلام الله عَلی‌ها (فاطمیه دوم) از ساعت ۲۰ جمعه ۳۰ آبان لغایت دوشنبه ۳ آذرماه به مدت ۴ شب در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) ارومیه برگزار می شود.

این مراسم با سخنرانی حجت الاسلام صفدر محمدی -حجت الاسلام محمدعلی حسن زاده و حجت الاسلام محمدباقر حسن زاده و با مداحی حجت الاسلام نیکخصال همراه خواهد بود.



قرائت قرآن - قرائت حدیث شریف کساء و بهره مندی از چایخانه حضرت رضا (ع) از مهمترین بخشهای این مراسم است.



