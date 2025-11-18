پخش زنده
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایمن الصفدی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پادشاهی اردن هاشمی درباره نشست پیش روی شورا حکام آژانس بین المللی انرژی تلفنی گفت وگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ از وزارت امور خارجه، وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و اردن درباره نشست پیشروی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی و قطعنامه پیشنهادی سهکشور اروپایی راجع به موضوع هستهای ایران رایزنی و تبادل نظر کردند.
نشست شورای آژانس بینالمللی انرژی اتمی در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آبان ماه برگزار میشود.
دو طرف در این گفتوگو همچنین درباره روابط دوجانبه و اهمیت تقویت مناسبات دو کشور در زمینههای مورد علاقه، تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر کردند.
تحولات فلسطین و غزه و ابعاد قطعنامه جدید صادره در شورای امنیت سازمان ملل متحد و ضرورت توقف کشتار و نسلکشی فلسطینیان و احقاق حقوق کامل ملت فلسطین و در رأس آنها حق تعیین سرنوشت و تشکیل دولت مستقل فلسطین، از دیگر محورهای این گفتوگو بود.