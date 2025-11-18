به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا سهرابیان عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک ایران و رییس فدراسیون قایق رانی کشورمان، نشان‌های قهرمانان وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی را اهدا کرد.

در این وزن کشتی گیر کشورمان علی احمدی وفا موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز این دوره از بازی‌ها شده بود.

گفتنی است روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی بازی‌های همبستگی اسلامی در اوزان ۶۰، ۶۷، ۸۷ و ۷۷ کیلوگرم برگزار شد و کشتی گیران کشورمان موفق به کسب ۲ نشان طلا، یک نقره و یک برنز شدند.