نخستین آئین اعطای «نشان استانی فردوس» ویژه گروههای جهادی برتر خراسان رضوی، در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول بسیج سازندگی خراسان رضوی با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت گروههای جهادی بهعنوان بازوان توانمند توسعه زیرساختی و اساسی استان گفت: مایه مباهات همه بسیجیان و جامعه انقلابی خراسان رضوی است که همجوار و همزیست با صدها شهید جهادگر کشور بوده که گل سرسبد همه آنها، شهید آیتالله رئیسی است. ثمره همه این تلاشها در طول سالیان دراز نیز اجرای هزاران طرح محرومیتزدایی از دورافتادهترین نقاط استان تا حوزههای مبنایی خراسان رضوی بوده و بهیقین این شرایط ادامه خواهد داشت.
سرهنگ محمد روحانی افزود: در جریان این رویداد، در مجموع ۲۰۰ گروه جهادی برتر از همه شهرستانهای خراسان رضوی معرفی و برگزیده شدند که هرکدام مایه افتخار و مباهات همه ما هستند، اما درنهایت براساس پارامترهای دقیق و مشخص ازجمله طرح های ثمربخش، ارتباط نزدیک با مردم و ۱۳ شاخص دیگر، گروههای برگزیده معرفی و تکریم خواهند شد.
وی ادامه داد: فعالیت بیش از هزار گروه جهادی در ۳۸ ناحیه بسیج خراسان رضوی ازجمله برجستگیهای مهم خدمت در این استان است که فقط در سطح دانشجویی بیش از ۱۵ هزار نفرساعت اردوی جهادی از ابتدای امسال تاکنون برگزار شده است. از این تعداد گروه جهادی هم ابتدا ۳۰۰ گروه نخبگانی گلچین شدند و سپس، نوبت به معرفی این ۲۰۰ گروه حاضر در رویداد نشان فردوس رسید.
سرهنگ روحانی گفت: حمایت مالی از طرح های محرومیتزدایی موردنظر بسیج سازندگی همیشه بسیار بهصرفهتر و با حداکثر بازدهی است؛ بهطوری که از ابتدای امسال تاکنون فقط با جذب یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان حمایت مالی از طرف خیران، طرح های در بخش آبخیزداری و حفر قنات اجرا شد که بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان ارزش کارشناسی دارد. راهبرد ما این است که به جای رؤیاها، خاطراتمان را بنویسیم و به همین دلیل، رویداد اعطای نشان فردوس میتواند موقعیت بسیارمناسببی برای خروجیهای فاخر و ثبت مستندات تاریخی از خدمت بیمزد و منت جهادگران خراسان رضوی باشد.