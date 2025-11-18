پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم رفع ناترازیهای انرژی و نوسازی صنایع را ازموضوعات اساسی صنعت استان عنوان کرد و خواستار رفع ناترازی انرژی و نوسازی صنایع استان با محوریت فنبازار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،نخستین جلسه شورای راهبری فنبازار منطقهای استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم و رئیس فنبازار ملی در پارک علم و فناوری قم برگزار شد.
رئیس شورای فنبازار ملی ایران در این جلسه گفت: برنامه عملیاتی فنبازار منطقهای قم خوب و جامع است.
دکتر جباریپور در این جلسه با بیان اینکه اصلیترین مأموریت فنبازارهمرسانی عرضه و تقاضای فناوری است افزود: در یک سوی این عرصه استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان قرار دارند که برای بقا و توسعه باید محصولاتشان را به تجاریسازی برسانند و در سوی دیگر آن فعالان و مجموعههای صنعتی قرار دارند که راه حل بسیاری از چالشها و نیازهای آنها در فناوری و نوآوریهای بومی نهفته است.
روح الله ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هم دراین جلسه رفع ناترازیهای انرژی و نوسازی صنایع را موضوعات اساسی صنعت استان عنوان کرد و گفت: نقشآفرینی فنبازار منطقهای در حل چالشهای صنعت استان قم بسیار با اهمیت است و رویکرد عملیاتی فنبازار در تعریف اولویتها و حوزههای کاری باید بر خوشههای صنعتی استان بویژه حوزه فناوری اطلاعات و ظرفیتها و مسائل بومی متمرکز باشد.