طرح «هر مسجد یک حقوقدان» با هدف افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و رسیدگی مستقیم به مشکلات محلات، تاکنون در ۱۳ مرحله در شهرستان قزوین اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما قزوین، در قالب طرح «هر مسجد یک حقوقدان»، نمایندگانی از دستگاه قضایی با حضور در مسجد انبیا راه‌چمن قزوین پای صحبت‌های مردم نشستند و به درخواست‌ها و مشکلات آنان رسیدگی کردند.

در این نشست، یکی از شهروندان خواستار آزادی فرزند خود از زندان شد و مسئولان قضایی ضمن بررسی پرونده، او را با ستاد دیه و مراکز حمایتی مرتبط معرفی کردند. همچنین موضوعاتی چون معرفی وام‌های حمایتی و راهکارهای کاهش مشکلات حقوقی خانواده‌ها مطرح شد.

کارشناسان قضایی در این برنامه بر افزایش آگاهی حقوقی شهروندان تأکید کردند و هشدار دادند: «به تماس‌های مشکوک پاسخ ندهید، روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید و بدون تحقیق مبلغی را به عنوان بیعانه پرداخت نکنید.»

در بخش دیگری از این نشست، بر کنترل خشم و پرهیز از رفتارهای پرخاشگرانه تأکید شد. مسئولان یادآور شدند که یک حادثه کوتاه می‌تواند منجر به جرح، دعوای دسته‌جمعی و تشکیل پرونده قضایی شود. همچنین توصیه شد شهروندان در گفتار خود از توهین پرهیز کنند و در برخوردهای اجتماعی خویشتنداری داشته باشند.

از دیگر اهداف این طرح، شناسایی مشکلات محلات و پیگیری رفع آسیب‌های اجتماعی عنوان شد. شهروندان محله راه‌چمن نیز مشکلاتی چون نبود فاضلاب، آسفالت نامناسب و تجمع آب‌های سطحی را مطرح کردند و خواستار رسیدگی شهرداری شدند. آنان همچنین به تفاوت قیمت کالاها در یک خیابان واحد اشاره کردند و خواستار نظارت بیشتر بر بازار شدند.

بر اساس اعلام مسئولان، طرح «هر مسجد یک حقوقدان» از ابتدای امسال تاکنون در ۱۳ مرحله در شهرستان قزوین اجرا شده و هدف آن ارتقای آگاهی حقوقی مردم و تقویت امنیت و سلامت اجتماعی است.