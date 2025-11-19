به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ به گزارش روابط عمومی بازرسی و نظارت اصناف استان، بازرسان این مدیریت در بازدید از یک واحد انبار غیرمجاز در شهر اصفهان، حدود ۲۰ تن گریس صنعتی کشف کردند.

در بازرسی از این محل ۶ گالن ۵۰ کیلویی و ۱۰۶ مخزن ۲۲۰ لیتری در مجموع به وزن ۱۹۹۱۰ کیلوگرم گریس، بدون نام تولیدی در کارخانه ای در شهر اصفهان کشف شد.

کارخانۀ مربوطه با تخلف ثبت نشدن ثبت انبار در سامانه جامع انبارها و تقلب در به کاربردن نام جعلی از برندهای معروف با دستور مقام قضایی برای رسیدگی به پرونده مهروموم شد.

این گریس ها در مجموع به ارزش ۱۵ میلیارد ريال کشف و توقیف شد.