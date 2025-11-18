همزمان با «رویداد ملی قهرمان» و انتشار تقریظ‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف»، ویژه‌برنامه برج‌نگاره «قهرمان» شامگاه سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴ بر بدنه برج آزادی اجرا شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ این برنامه به همت بنیاد رودکی و مجموعه فرهنگی‌هنری برج آزادی برگزار شد و هدف از آن، پاسداشت نقش‌آفرینی بانوان قهرمان ایرانی و معرفی الگوهای الهام‌ بخش در عرصه جهاد، صبر و مقاومت بود.

در این نمایش، بخش‌هایی از زندگی سه بانوی قهرمان که محور کتاب‌های یادشده هستند، بازنمایی شد:

شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی؛

• خانم‌ناز علی‌نژاد، همسر شهید شیرعلی سلطانی؛

• فرحناز رسولی، همسر سردار شهید سعید قهاری.

این برنامه بخشی از بیست‌ویکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت بود که فردا به صورت همزمان در تهران و در ۶۰ نقطه کشور برگزار خواهد شد.