به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از سارایوو، در مراسم سالانه یادبود «روز وکووار» در کرواسی، هزاران شهروند از سراسر این کشور در این شهر گرد هم آمدند تا یاد قربانیان محاصره و قتل عام نبرد سال ۱۹۹۱ را گرامی بدارند.
شرکتکنندگان در مسیر سنتی «ستون یادبود» حرکت کردند و با تجمع در گورستان قربانیان، گلافشانی و روشنکردن شمع، ادای احترام کردند.
در حاشیه این مراسم، شماری از مقامهای رسمی کرواسی بار دیگر موضوع مسئولیتپذیری صربستان در قبال جنایات گذشته را مطرح کردند.
بر این اساس مقامات شرکتکننده اعلام داشتند تا زمانی که صربستان بهطور روشن نسبت به وقایع جنگ استقلال کرواسی برخورد نکند و درباره سرنوشت افراد مفقود شده همکاری کامل نداشته باشد، نباید مسیر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا باز بماند.
برخی از سخنران تاکید کردند که روند پیوستن به اتحادیه اروپا باید با «احترام به حقیقت تاریخی» و «پذیرش مسئولیت» همراه باشد و این پیام تنها متوجه صربستان نیست، بلکه نشانی از اهمیت پایبندی به ارزشهای مشترک اروپایی است.
حضور گسترده خانوادههای قربانیان، گروههای مدنی و مقامهای ارشد دولت کرواسی فضای مراسم را تحت تاثیر قرار داد.
آنان با یادآوری سنگینیِ تلفات وکووار، از نهادهای بینالمللی خواستند برای حل پروندههای باقیمانده و روشنشدن سرنوشت مفقودان تلاش بیشتری انجام شود.
شایان ذکر است این مراسم که هر سال با حساسیت سیاسی و تاریخی قابلتوجهی برگزار میشود، همچنان یکی از نقاط محوری در روابط پرتنش میان کرواسی و صربستان و بخشی از گفتوگوهای مربوط به آینده اروپایی منطقه بالکان به شمار میرود.