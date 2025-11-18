پخش زنده
امیر عبدی فرنگیکار قمی به نشان نقره رقابتهای کشتی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،امیر عبدی فرنگی کار ملیپوش قمی در دیدار نهایی وزن ۷۷ کیلوگرم برابر آرجور محموداُف قرقیزستان به روی تشک رفت و در یک دیدار سخت و نفس گیر با ضربه فنی بازی را واگذار کرد و صاحب مدال نقره شد.
عبدی با برد قاطع برابر نمایندگان آذربایجان، تاجیکستان و ازبکستان به دیدار فینال راه یافت و با کسب نشان نقره به یکی از خوش رنگترین مدالهای خود در رقابتهای بین المللی دست یافت.
بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در رشتههای مختلف ورزشی به میزبانی ریاض عربستان در حال پیگیری است.