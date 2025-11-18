پخش زنده
تیم بسکتبال سهبهسه مردان ایران در ادامه بازیهای همبستگی اسلامی نتیجه را برابر ساحلعاج واگذار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سهبهسه مردان کشورمان در دومین دیدار خود در بازیهای همبستگی اسلامی که در شهر ریاض کشور عربستان در جریان است، مقابل ساحل عاج تن به شکست ۱۲ به ۱۵ داد.
پیتر گیریگوریان، علیرضا شریفی، مجید رحیمیان و امیرحسین یازرلو ترکیب ایران را تشکیل میدهند و زیر نظر محمد سیستانی و به سرپرستی مسعود عماری در این مسابقات حضور یافتهاند. ملی پوشان کشورمان در نخستین دیدار ترکیه را از پیشرو برداشته بودند.