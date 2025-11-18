به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، توحید مظفری گفت: در پی صدور حکم قطعی قضایی و با توجه به اهمیت صیانت از منابع ملی و ضرورت مقابله با هر گونه تجاوز به اراضی ملی عملیات رفع تصرف و اعاده به وضع سابق با همکاری دستگاههای اجرایی شهرستان با موفقیت انجام شد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه تاکید کرد: با توجه به کاهش نزولات آسمانی شرایط کم آبی و ضرورت از بروز هر گونه تنش آبی به ویژه در مرزهای مشترک با گرمسار حفاظت از اراضی ملی و مدیریت صحیح منابع آب و اراضی ملی اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. هر گونه تعرض به اراضی ملی می تواند پیامدهای زیان بار و جبران ناپذیری برای منابع آب و محیط زیست منطقه ایجاد کند.

دادستان فیروزکوه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری اداره منابع طبیعی شهرداری اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و فرماندهی محترم انتظامی شهرستان در اجرای حکم گفت: این عملیات با استفاده از تجهیزات لازم و تامین نیروی انتظامی انجام شد و مجموعه دستگاهها با هماهنگی کامل بدون ایجاد تنش و با رعایت موازین قانونی حکم قضایی را له طور کامل اجرا کردند.

مظفری تاکید کرد: حفظ اراضی ملی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و حفظ و صیانت از آب های سطحی و زیر زمینی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی است و این دادستانی با قاطعیت در برابر هر گونه تخریب و تجاوز به حقوق عمومی خواهد ایستاد.