نماینده مجلس اعیان انگلیس میگوید دولت این کشور با عنوان اصلاح در نظام پناهجویی، در صدد است از کودکان پناهنده، همچون سلاح استفاده کند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "الف دوبس" (Alf Dubs)، عضو مجلس اعیان انگلیس میگوید "شعبانه محمود"، وزیر کشور انگلیس، با طرحی که آن را اصلاح نظام پناهجویی در این کشور عنوان میکند، به تنشهای اجتماعی در انگلیس خواهد افزود.
"الف دابس" که در سال ۱۹۳۹ میلادی، در سن شش سالگی از آزار و شکنجه یهودیان در چکسلواکی تحت اشغال نازیها فرار کرده و به انگلیس آمده است پیشنهادهای دولت فعلی انگلیس را "یک ترفند کهنه" توصیف کرد.
گاردین نوشت وزارت کشور انگلیس گفته در صدد است در صورت رد شدن درخواست پناهندگی، حمایت مالی از خانوادههایی را که کودکان زیر ۱۸ سال دارند، حذف کند.
دولت انگلیس که مدت هاست در همسویی با گروههای راست افراطی، رویکرد ضد مهاجران را پیشه خود کرده، سختگیرانهترین سیاستها علیه پناهجویان و مهاجران را در پیش گرفته است. وزیر کشور انگلیس عصر دوشنبه در مجلس انگلیس با رونمایی از طرح دولت اعلام کرد دوره پناهندگی دائمی با شرایط قبلی در این کشور به پایان رسیده و فقط اقامت موقت و مشروط با محدودیتهای ویژه در دستور کار است تا بتوان پناهجویان را با تشخیص دولت از این کشور اخراج کرد.
در رویکرد جدید دولت انگلیس در قبال مهاجران و پناهجویان، تغییرات اساسی برای درخواست پناهندگی، اسکان، کار و برنامه حمایتی از آنان ایجاد و دست دولت برای قطع حمایتهای اجتماعی و اخراج مهاجران کاملا باز شده است. این اصلاحات مورد انتقاد شمار فراوانی از مردم، سازمانهای حقوق بشر و حتی تعدادی از احزاب سیاسی انگلیس قرار گرفته است.
اهم سیاستهای ضد پناهندگی دولت انگلیس عبارتند از:۱. در صورت امن تشخیص داده شدن کشور پناهجو، وی به وطنش بازگردانده میشود و برای این منظور، هر ۳۰ ماه، یک بار امن بودن کشور پناهنده، بررسی میشود؛ ۲. پناهجویانی که درخواستشان پدذیرفته شود، ۲۰ سال باید کار کنند تا بتوانند روادید دائم انگلیس را دریافت کنند؛ ۳. حق آوردن اعضای خانواده پناهنده، محدود میشود؛ ۴. حمایت از پناهنده، در زمان بررسی درخواست وی، مثلا تامین مسکن یا کمک مالی، لغو میشود؛ ۵. با تغییر در روابط انگلیس با نهادهای حقوق بشری و قضایی اروپا، امکان اخراج پناهندگان از انگلیس آسان میشود و ۶. اگر دولتهای کنگو، آنگولا و نامیبیا، پناهندگان اخراجی خود را به سرعت بازنگردانند، روادید ورود به انگلیس، به شهروندان این کشور داده نخواهد شد.
دولت انگلیس پیش از رونمایی از طرح جدید درباره پناهجویان برنامه اسکان آنان در پادگانهای متروک را اجرا کرد که با واکنشهای نهادهای حقوق بشری و حقوق مهاجران روبهرو شد.