پخش زنده
امروز: -
مجلس نمایندگان آمریکا آماده است با اکثریت قاطع به انتشار پروندههای مربوط به جفری اپستین رأی دهد .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک روزنامه نیویورکتایمز اعلام کرد: مجلس نمایندگان قرار است امروز سهشنبه درباره طرح الزام وزارت دادگستری به انتشار همه اسناد مرتبط با پرونده اپستین رأیگیری کنند؛ طرحی که جمهوریخواهان تا همین چند روز پیش آن را غیرضروری میدانستند و سعی داشتند جلوی رأیگیری آن را بگیرند.
در ادامه این گزارش آمده است که پس از آنکه دونالد ترامپ تغییر موضع داد و از جمهوریخواهان خواست از این طرح حمایت کنند، بسیاری از نمایندگان جمهوریخواه تلاش کردند گذشته را بازنویسی کرده و ادعا کنند از ابتدا هم موافق انتشار اسناد بودهاند.
جمهوریخواهان اکنون مدعیاند ترامپ همیشه مدافع شفافیت در این پرونده بوده است؛ در حالی که او پیشتر اسناد را «یک حقه» نامیده و دستور داده بود هرگونه تلاش برای پیشبرد رأیگیری، «اقدامی خصمانه» علیه کاخ سفید تلقی شود. استیو اسکالیز، معاون رهبر جمهوریخواهان در مجلس، گفته این رأیگیری نشاندهنده «شفافیتی است که جمهوریخواهان ارائه دادهاند»، در حالی که پیشتر از حمایت از طرح خودداری کرده بودند و نگرانی خود را درباره حفظ هویت قربانیان مطرح میکردند.
نیویورک تایمز افزود: برخی نمایندگان تلاش دارند نقش خود در جلوگیری از رأیگیری را انکار کنند. برای مثال، آنا پولینا لونا که ابتدا در حمایت از طرح امضا جمعآوری کرده بود، اما بعد عقب نشست، اکنون میگوید ترامپ «همیشه موضع ثابتی» داشته و تنها هدف طرح، بدم نام کردن و تخریب او بوده است.
در ادامه آمده است که مایک فاد، نماینده نبراسکا، هم مدعی شده ماههاست موافق انتشار اسناد بوده، در حالی که نامش را هیچگاه پای درخواست رسمی رأیگیری ثبت نکرده بود. لورن بوبرت، یکی از سه زنی که با مقاومت در برابر فشارهای کاخ سفید باعث شدند رأیگیری انجام شود، اکنون تلاش دارد دوباره خود را در کنار ترامپ قرار دهد. او دیدار هفته گذشتهاش در کاخ سفید با دادستان کل و رئیس افبیآی را «جلسهای درباره شفافیت» توصیف کرد، نه بخشی از فشار برای پس گرفتن امضا.
در ادامه آمده است که جمهوریخواهان با تغییر موضع ناگهانی سعی دارند از گذشته فاصله بگیرند. برای نمونه، تروی نهلس از تگزاس که چند روز پیش این پرونده را «حقه اپستین» خوانده بود، اکنون میگوید تنها از دستور ترامپ تبعیت میکند.
نیویورکتایمز در پایان گزارش نوشت که نهلس در پاسخ به اینکه چرا با طرحی که آن را یک «حقه» مینامد همراه شده، گفته است: «چرا که نه؟ ترامپ گفته فقط اسناد لعنتی را منتشر کنید.»