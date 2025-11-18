پخش زنده
واشنگتن اعلام کرده است که قصد دارد ساختار ادعایی کارتل خورشیدها را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار دهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در اقدامی که میتواند تنشها میان آمریکا و ونزوئلا را وارد مرحله جدیدی کند، واشنگتن اعلام کرده است که قصد دارد ساختار ادعایی کارتل خورشیدها را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار دهد.
این تصمیم که همزمان با افزایش حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب اتخاذ شده، از سوی تحلیلگران به عنوان ابزاری برای تشدید فشار بر دولت نیکلاس مادورو و تغییر معادلات سیاسی در منطقه ارزیابی میشود.
پس از هفتهها تنش در دریای کارائیب و در میانه افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، دولت این کشور از قصد خود برای افزودن نام کارتل خورشیدها به فهرست سازمانهای تروریستی خارجی خبر داد. این عنوان به گروهی اطلاق میشود که واشنگتن آن را به حلقههایی در دولت ونزوئلا مرتبط میداند. این تصمیم که به گفته مارکو روبیو از ۲۴ نوامبر اجرایی خواهد شد، میتواند پیامدهای قابل توجهی در ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی برای کاراکاس به همراه داشته باشد.
به گفته کارشناسان حقوقی، طبقهبندی یک نهاد به عنوان سازمان تروریستی خارجی، به دولت آمریکا این امکان را میدهد تا ابزارهای قانونی و مالی گستردهتری را علیه افراد یا نهادهای مرتبط با آن به کار گیرد. این ابزارها شامل تحریمهای شدید مالی، محدودیتهای مهاجرتی و پیگردهای قضایی بر اساس قوانین ضدتروریسم میشود که میتواند همکاریهای بینالمللی با دولت ونزوئلا را با چالشهای جدیتری روبهرو کند.
همزمانی این اقدام با اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال گفتوگو با دولت ونزوئلا، از سوی ناظران سیاسی به شکلهای مختلفی تفسیر شده است. برخی معتقدند که واشنگتن با تعیین یک مهلت زمانی، به دنبال ایجاد یک اهرم فشار قدرتمند برای کشاندن دولت مادورو به میز مذاکره با شرایط مطلوب خود است. از این منظر، این اقدام بیش از آنکه یک گام نهایی باشد، ابزاری برای اعمال فشار حداکثری و وادار کردن طرف مقابل به پذیرش یک راهحل سیاسی، مانند خروج از قدرت و تبعید، تلقی میشود.
با این حال، برخی دیگر از تحلیلگران، از جمله چهرههای سابق دولت ونزوئلا، نسبت به نتیجه بخش بودن چنین رویکردی ابراز تردید کرده و معتقدند که این فشارها ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. از دیدگاه آنها، دولت کاراکاس ممکن است این اقدامات را نه یک دعوت به مذاکره، بلکه تلاشی برای مشروعیت بخشی به یک مداخله نظامی احتمالی تلقی کند و در نتیجه، موضع سرسختانهتری اتخاذ نماید.
دولت ونزوئلا پیش از این بارها اتهامات مربوط به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر را رد کرده و آن را بخشی از یک جنگ روانی و تبلیغاتی علیه حاکمیت ملی خود دانسته است. مقامات این کشور تأکید دارند که آماده گفتوگوهای سازنده بر پایه احترام متقابل هستند، اما هرگونه فشار یا تهدید علیه استقلال و تمامیت ارضی خود را نخواهند پذیرفت.
اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا پنجره دیپلماسی پیش از فرارسیدن موعد مقرر در ۲۴ نوامبر، گشوده خواهد شد یا منطقه کارائیب شاهد تشدید بیشتر تنشها خواهد بود.