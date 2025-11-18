پخش زنده
در ادامه بررسی پرونده موسوم به سافاری سارایوو، الکساندر ووچیچ، رئیسجمهور صربستان، به موجب شکایتی به دفتر دادستانی شهری در میلان معرفی شدهاست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، پرونده «سافاری سارایِوو» نام پروندهای است که بر اساس مستندات آن افرادی از کشورهای مختلف اروپایی از جمله ایتالیا در جریان جنگ بوسنی بین سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ میلادی در محاصره سارایِوو با پرداخت پول به افراد مسلح، در موقعیتهای نظامی به سمت غیرنظامیان شلیک کردهاند.
مطابق این گزارش، شکایت توسط خبرنگار تحقیقاتی کرواسی به نام دوماگوی مارگتیچ به دفتر دادستانی میلان ارائه شده است.
او در متن شکایت خود مدعی است که رئیسجمهور کنونی صربستان در آن سالها به عنوان یک داوطلب از دولت صربستان در آن منطقه حضور داشته است.
وی تصریح کرده که الکساندر ووچیچ، طی سالهای ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، به عضویت گروه شبهنظامی تحت فرمان اسلاوکو آلکسیچ، یکی از فرماندهان صرب درآمده و واحد مزبور در محوطهٔ مشهور به قبرستان یهودیان در سارایِوو مستقر بوده است.
بر اساس اظهارت این خبرنگار، این مکان به یکی از نقاطی تبدیل شده بود که افراد ثروتمند و مؤثری از ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی عمداً برای تیراندازی به غیرنظامیان به آنجا میرفتند و حتی از هدف قراردادن کودکان در آغوش مادران دریغ نمیکردند.
هماکنون دفتر دادستانی میلان مأموریت دارد تا صحت این ادعاها را بررسی کند. هرچند هنوز مقامهای رسمی صربستان به این شکایت پاسخی منتشر نکردهاند، اما باز شدن روند قضایی در ایتالیا میتواند موجب تشدید فشارهای بینالمللی بر صربستان شود.
احتمال آن وجود دارد که این پرونده زمینهساز پیگیریهای بیشتر در حوزه حقوق بینالملل گردد.
در پایان، لازم به یادآوری است که بررسیهای بیشتر دربارهٔ نقش افراد خارجی در زمان جنگ سارایِوو همچنان ادامه دارد و نتایج این تحقیق میتواند تأثیر مهمی بر روند رسیدگی به آثار جنگ در منطقه و روابط حقوقی بینالمللی داشته باشد.