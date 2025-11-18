مدیر انتشارات جمکران گفت: انتشارات کتاب جمکران ۷۰ جلد کتاب دینی و اخلاقی خود را به زبان ترکی با همکاری ناشران کشور ترکیه رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمد علی نباتی مدیر انتشارات کتاب جمکران با اشاره به اینکه کتاب‌های ایرانی در کشور ترکیه با استقبال خوب ناشران ترکیه‌ای مواجه شده‌اند گفت: این ۷۰ جلد در زمینه تولید آثار اسلامی، دینی و اخلاقی هستند که توانسته‌اند ارتباط خوبی با مخاطبان کشور ترکیه برقرار کنند و قرار است با هزینه خود ناشران ترکیه در آن کشور منتشر شود.

حجت الاسلام اجاق نژاد با اشاره به ضرورت سعی و تلاش فرهنگی مختلف برای ظهور حضرت ولی عصر گفت: باید با هنر و قلم اهالی فرهنگ مقدمات ظهور را فراهم کرد.

تولیت مسجد مقدس جمکران کتاب را از ابزار‌های مهم برای رشد و توسعه معارف مهدوی در بین عاشقان و علاقه‌مندان حضرت ولی عصر (عج) در کشور‌های مختلف جهان دانست.