با افزایش غلظت آلاینده‌های هوای اراک، کارگروه اضطرار آلودگی هوا مدارس ابتدایی اراک، ساوه و شازند و برخی روستاها را غیر حضوری اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ متن اطلاعیه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوای استان مرکزی به این شرح است:

با توجه به روند افزایشی شاخص آلایندگی هوای شهر‌های اراک، ساوه و شازند و تشکیل جلسه کارگروه اضطرار الودگی هوا، موارد هشداری ذیل برای روز چهارشنبه بیست وهشتم آبان ماه ۱۴۰۴ اعلام می‌گردد:

تعطیلی مهد‌های کودک و مرکز پیش دبستانی و فعالیت مجازی مقطع ابتدایی بر بستر سامانه شاد در شهر‌های اراک، ساوه و شازند و روستا‌های کزاز، قدمگاه، اکبر آباد، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد

موافقت با دور کاری مادران دارای کودکان زیر دوسال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای

پایش وبرخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر درشهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست

نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌گردد توسط شهرداری‌های اراک وساوه وشازند

تشدید برخورد پلیس راهور با خودرو‌های دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص

درخواست از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار جهت کاهش تردد غیرضرور در فضای باز، استفاده از ماسک و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سوء آلودگی هوا توصیه می‌شود.

تداوم استفاده نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم

🔹 توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضا‌های باز