به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، معاون وزیر خارجه با حضور در گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر که از استودیوی خبر صدا و سیمای گیلان با موضوع اجلاس بین المللی استانداران کشور‌های حاشیه خزر پخش شد با بیان اینکه هدف از دیپلماسی استانی، دیپلماسی همسایه‌ای و منطقه‌ای است گفت: شناسایی فرصت‌های کار با کشور‌های همسایه و همجوار از اهداف اصلی نخستین اجلاس استانداران کشور‌های حاشیه خزر است.

کاظم غریب آبادی با بیان اینکه دریای خزر منبع ارزشمندی برای ایران است و می‌تواند محوری برای تامین انرژی باشد افزود: باید ظرفیت‌های استانی خود را بشناسیم و به کشور‌های مختلف نیز با هدف توسعه تجاری و اقتصادی به کشور‌های همسایه را بشناسانیم و استان‌های خود را به کشور‌های دیگر متصل کنیم.

استاندار گیلان هم در این گفتگو گفت: فرصت بزرگ تجارت در خزر هنوز استفاده نشده است.

هادی حق‌شناس افزود: امروز فقط ۴ تا ۵ درصد تجارت کشور در خزر انجام می‌شود؛ در حالی که عمده تجارت ایران در جنوب متمرکز است.