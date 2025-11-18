چهل‌ و هشتمین اجلاس مرزی راه‌آهن منطقه آذربایجان جمهوری اسلامی ایران و ناحیه ۵ مالاتیای ترکیه با حضور مدیران کل دو طرف در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،چهل‌ و هشتمین اجلاس مرزی راه‌آهن منطقه آذربایجان جمهوری اسلامی ایران و ناحیه ۵ مالاتیای ترکیه امروز با حضور مدیران کل دو طرف در تبریز برگزار شد نشستی که هدف آن بررسی چالش‌های موجود، افزایش سرعت مبادلات و گسترش همکاری‌های ریلی میان تهران و آنکارا عنوان شده است.

علیرضا سلیمانی مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان در ابتدای جلسه با اشاره به اهمیت مسیر ایران–ترکیه، گفت: تصمیم‌های این نشست می‌تواند زمینه روان‌سازی حرکت قطار‌های باری و مسافری، رفع مشکلات عملیاتی و فنی و افزایش سطح مبادلات ریلی میان دو کشور را فراهم کند.

وی با تشریح اهداف نشست دو روزه افزود: بررسی فرآیند‌های مرزی، ساماندهی حمل‌ونقل بار و مسافر و برنامه‌ریزی برای ارتقای ظرفیت کریدور ریلی ایران–ترکیه از محور‌های اصلی این اجلاس است.

سلیمانی وجود دریاچه وان در مسیر فعلی را مهمترین مانع تردد یکپارچه دانست و گفت: ایجاد مسیر زمینی جایگزین از تبریز–مرند–چشمه‌سرا تا مرز ترکیه در دستور کار قرار دارد؛ مسیری که می‌تواند کریدور بین‌المللی شرق–غرب را بدون توقف به ترکیه و سپس به دریای سیاه متصل کند.

مدیرکل راه‌آهن منطقه آذربایجان همچنین حجم مبادلات ریلی دو کشور در سال ۲۰۲۴ را حدود ۶۷۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با اجرای تصمیمات این اجلاس این رقم می‌تواند در سال آینده به یک میلیون تن افزایش یابد.

عبدالله ترکشلی مدیرکل ناحیه ۵ مالاتیای شرکت تاشماجیلیک ترکیه، روابط ریلی تهران–آنکارا را راهبردی توصیف کرد و گفت: توسعه تبادلات ریلی میان دو کشور از اولویت‌های دولت‌های ایران و ترکیه است.

وی تاکید کرد: با بررسی دقیق موانع و اجرای تصمیمات مشترک، مسیر حمل‌ونقل ریلی روان‌تر شده و ظرفیت جابه‌جایی بار افزایش خواهد یافت.

ترکشلی با اشاره به محدودیت‌های عبور از دریاچه وان اعلام کرد: براساس تفاهم‌نامه مدیران عامل راه‌آهن ایران و ترکیه مسیر یکپارچه و زمینی جدیدی میان دو کشور ایجاد خواهد شد تا جابجایی بار و مسافر بدون وقفه انجام شود.