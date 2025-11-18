برگزاری همایش ملی بهداشت حرفهای، ایمنی کار و محیط زیست در تبریز
دومین همایش ملی HSE بهداشت حرفهای، ایمنی کار و محیط زیست متخصصان، پژوهشگران و مدیران ۸ شرکت توزیع برق منطقهای شمال غرب کشور از ۷ استان به مدت ۲ روز در تبریز در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در دومین همایش ملی HSE بهداشت حرفهای، ایمنی کار و محیط زیست آخرین چالش ها، فرصتها و راههای ارتقای ایمنی و سلامت کارکنان و شهروندان در صنعت برق بحث و بررسی میشود.
اکبر فرجنیا مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز در این همایش گفت: رسالت اصلی شرکتهای توزیع برق افزایش ایمنی و کاهش مخاطرات شبکههای برق برای کارکنان و شهروندان است.
وی با تاکید بر اینکه در تمام مراحل طراحی، اجرا و نگهداری شبکه برق، ایمنی اولویت اول شرکتهای توزیع نیروی برق است گفت: در سالهای اخیر بیش از ۸۰ درصد شبکه فشار ضعیف مسی تبریز به کابل خودنگهدار تبدیل شده و این اقدام بهطور ملموسی ایمنی شهروندان را افزایش داده است.
مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز با اشاره به اهمیت حفاظت از محیطزیست گفت: یکی از چالشهای گذشته شاخهزنی درختان واقع در زیر شبکههای برق بود که با توسعه کابلهای خودنگهدار میزان شاخهزنی به حداقل ممکن رسیده است.
فرجنیا با اشاره به دیگر رویکردهای دوستدار محیطزیست اظهار کرد: طراحی بازوهای مرتفع شبکه روشنایی کمک کرده است که چراغها از داخل شاخههای درختان خارج شوند و نیازی به قطع گسترده شاخهها نباشد.
وی گفت: این اقدامات علاوه بر حفظ ایمنی شهروندان، در شرایط بحرانی اقلیمی کشور نقش مهمی در صیانت از محیطزیست شهری دارد.
رئیس دومین همایش بهداشت حرفهای، ایمنی و محیطزیست (HSE) منطقه شمالغرب کشور گفت: ۹۷ مقاله تخصصی از تمام شرکتهای توزیع برق استانهای شمالغرب کشور دریافت شده و بیشترین تعداد مقاله از سوی شرکت توزیع برق همدان ارسال شده است.
فرجنیا اظهار کرد: بیش از ۵۰ نخبه و متخصص حوزه ایمنی، بهداشت و محیطزیست در کارگروههای تخصصی رویداد مشارکت دارند و همچنین یک نمایشگاه توانمندیهای صنعت برق نیز برپا شده است.