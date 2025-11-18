به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ پاسدار حسین محمدی گفت:زیارت از یادمان‌های شلمچه، هویزه، طلائیه و اروند کنار در مناطق عملیاتی جنوب کشور از برنامه‌های گروه راهیان نور خواهد بود.

سرهنگ محمدی گفت: روشنگری از مسئولیت‌ها و رسالت‌های شما دانش آموزان عزیز است چرا که استکبار جهانی به دنبال غارت منافع کشور‌هاست، اما امید دارم شما عزیزان به اطلاعاتی که از راویان ایثار و شهادت دریافت می‌کنید تامل کنید.

وی افزود:مسئولیت شما سنگین است اما به وظیفه اصلی خودتان بعد از سفرتان بپردازید دشمن می‌خواهد که شما به آینده کشور فکر نکنید و به آن ناامید شوید، اما می‌داند که ایرانی با تمدن هزاران ساله همیشه پوزه دشمنانش را به خاک مالیده است.