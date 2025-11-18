پخش زنده
رئیس پلیس فتا کیش، ارسال پیامکهای درخواست واریز وجه را جدیدترین شگرد کلاهبرداران فضای مجازی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ جلال زارع، افزود: کلاهبرداران فضای مجازی با دراختیار گرفتن تلفن همراه قربانیان از طریق ارسال پیوندهای آلوده در قالب پیامک نسبت به اقدامات مجرمانه اقدام میکنند.
او افزود: کلاهبرداران پس از دراختیار قرار گرفتن اطلاعات تلفن همراه قربانیان، به شمارههای مخاطبان پیامکی مبنی بر واریز وجه ارسال میکنند.
سرهنگ زارع خاطرنشان کرد: مخاطبان فضای مجازی پس از دریافت هرگونه پیامک با محتوای درخواست واریز وجه از طرف دوستان و آشنایان خود فورا با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا تماس بگیرند.
او تصریح کرد: ساکنان و گردشگران به هیچ عنوان، اینگونه پیامکها را باز نکنند.