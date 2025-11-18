به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی اعلام کرد:با توجه به کاهش بی سابقه آب در پشت سد‌های تامین کننده آب تبریز ضمن درخواست از عموم شهروندان محترم جهت صرفه جویی حداکثری آب این شرکت در ساعات ظهر روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۸/۲۸ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب شهرک امام، جاده سنتو و جاده مایان می‌باشد بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مناطق فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.