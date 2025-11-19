نشست جمع‌بندی پروژه‌های سفرمعاون وزیر راه و شهرسازی به کرمان با حضور استاندار،برگزار شد.

درسفر معاون وزیر راه و شهرسازی به کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات عمرانی دارای ردیف بودجه‌ای برای استان و تداوم این روند در سال آینده مورد تأکید قرار گرفت. همچنین مقرر شد وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه‌های مسکن استان مساعدت لازم را انجام دهد.

برای روکش آسفالت معابر اصلی استان حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شد که وزارتخانه آن را در اختیار استان قرار خواهد داد. همچنین در حوزه ریلی، بهسازی خط ریلی «جلال‌آباد ـ کرمان» مورد موافقت قرار گرفت.

در بخش فرودگاهی نیز پیشنهاد شد احداث ترمینال بین‌المللی جدید فرودگاه کرمان از طریق جذب سرمایه‌گذار پیگیری شود.