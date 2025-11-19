به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، به گفته امیر دریادار دوم ستاد وحید عسکر عباسی فرمانده نیروی دریایی ارتش مرکز آموزش شهدای وظیفه نیروی دریایی در سیرجان این‌مسابقات با حضور ۱۵۰ نفر از کارکنان وظیفه مناطق مختلف نداجا در ۲۰ رشته شامل آمادگی جسمانی ، حفاظت فیزیکی، کمک های اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات ، برنامه نویسی پایتون، برنامه نویسی معماری، عکاسی دیجیتال، تعمیر سخت افزار تلفن هوشمند، تعمیر و نصب دوربین مداربسته ،برق کار ساختمان،تعمیر کار خودروی سبک ، تعمیر کار برق خودرو، سرویس کار خودرو، تعمیر کار آبگرمکن دیواری و پکیج ، نصب و تعمیرکار کولرهای گاز پنجه ای، درب و پنجره ساز پروفیل آهنی ، آرایش گری مردانه ، خیاطی مردانه، نانوایی سنتی لواشی و آشپزی سنتی به مدت ۳ روز به رقابت می پردازند.

وی افزود : این مسابقات در راستای کسب اشتغال ناویان پس از دوران خدمت و اشتغال پایدار است.

ناویان وظیفه و شرکت کنندگان در این مسابقات آموزشی نیز با ابراز خرسندی از این اقدام‌ و برگزاری مسابقات و آموزش های لازم در رشته مورد علاقه آن را یک‌تحول خوب در کسب اشتعال پس از خدمت‌مقدس سربازی می‌دانند.



