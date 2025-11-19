مدیر عامل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از پرداخت تسهیلات کم بهره به دهیاری‌ها برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در روستا‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،قربانی مدیر عامل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در جلسه چالش‌ها و موانع قانونی دهیاری‌های شهرستان‌های آذرشهر و اسکو از پرداخت تسهیلات کم بهره به دهیاری‌ها برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در روستا‌ها خبر داد. وی افزود: بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با بانک‌های عامل دهیاری‌ها تا ۵ برابر تفریغ بودجه از بانک‌ها تسهیلات کم بهره دریافت می‌کنند.

جعفری آذر نماینده مردم تبریز ،آذرشهر اسکو در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت بازنگری در قانون دهیاری‌ها تاکید کرد و گفت:دهیاری‌ها با برخی مشکلات و موانع قانونی رو‌برو هستند و در راستای توانمند سازی و حمایت از دهیاری‌ها بایستی قوانین دهیاری‌ها بازنگری شود.