پخش زنده
امروز: -
در آیینی با حضور صاحبان ایده و کارآفرینان جوان، نفرات برتر رویداد امید یک رفسنجان معرفی و تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این رویداد با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای خلاق در حوزههای صنعت، معدن، کشاورزی و آموزش برگزار شد و برگزیدگان، گام اول خود را برای راهاندازی کسبوکارهای دانشبنیان برداشتند.
در این مراسم، شرکتکنندگان با طرحهایی در حوزههای گوناگون از جمله معدن، کشاورزی و آموزش، ایدههای خود را برای بهبود و توسعه بخشهای مختلف کشور ارائه کردند.
در حاشیه این برنامه، رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان گفت: باید باور کنیم که همه کسبوکارهای سنتی نیاز به تغییر دارند، چرا که زیر تأثیر فناوری، اینترنت و هوش مصنوعی شکل تازهای به خود گرفتهاند.
حسین کاظمی با اشاره به آغاز گام دوم پویش ملی توانافزایی امید، افزود: در این مرحله تلاش میکنیم با آموزش خلاقیت، ایدهپروری و ارزشگذاری طرحها، مسیر تبدیل ایده به کسبوکار را هموار کنیم تا جوانان بتوانند بر پایه دانش خود ثروتآفرینی کنند.
وی همچنین از ارائه تسهیلات کمبهره و حمایتهای مشاورهای و مالی برای تیمهای برتر خبر داد و افزود: کسبوکارهایی که برپایه دانش و خلاقیت شکل بگیرند، ماندگاری بیشتری خواهند داشت.
این جشنواره بخشی از پویش ملی امید با هدف شکلگیری هستههای نوآور و فناور در سراسر کشور است.
رویداد دوم این پویش با محوریت ایدهپردازی و توسعه مهارتهای کارآفرینی بهزودی برگزار خواهد شد.