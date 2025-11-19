پخش زنده
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، گفت: امنیت فرودگاه، نه فقط یک الزام عملیاتی، بلکه ستون اصلی اعتماد عمومی و شرط بنیادی استمرار فعالیتهای هوانوردی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزتاله محمدی در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه بینالمللی کیش، با اشاره به موقعیت مهم فرودگاه کیش بهعنوان سومین فرودگاه پرتردد کشور، بر نقش امنیت بهعنوان زیربنای اعتماد و توسعه تأکید کرد. او با اشاره به استانداردها و توصیهنامههای سازمان بین المللی هوانوردی، گفت: امنیت باید یک فرایند پویا، هوشمند و مبتنی بر مدیریت ریسک باشد؛ فرایندی که تنها با همکاری هماهنگ همه واحدها و سازمانهای ذیربط محقق میشود.
محمدی افزود: کوچکترین غفلت در محیط فرودگاهی میتواند پیامدهای بزرگ و گاه جبرانناپذیر داشته باشد.
مدیرعامل شرکت توسعه با اشاره به نقش پلیس فرودگاه کیش، عنوان کرد: امنیت فرودگاهی مسئولیتی چندلایه و حساس است که اجرای دقیق آن تنها با حضور نیروهای متخصص و منضبط امکانپذیر میشود.
او افزود: پلیس فرودگاه نقشی محوری در امنیت پرواز، آرامش مسافران و اعتبار فرودگاه دارد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با اشاره به راهاندازی زنجیره کامل خدمات هوانوردی، توسعه هوشمندسازی، پویایی عملیاتی و ریسکپذیری حرفهای در فرودگاه کیش گفت: متعهد هستیم تمامی فرآیندها، تجهیزات و رویهها را با استانداردهای روز سازمان بین المللی هوانوردی همسو نگه داریم و با ارتقای توان انسانی و بهرهگیری از فناوریهای نوین، محیطی ایمن، پایدار و قابل اعتماد برای مسافران، ایرلاینها و شرکای عملیاتی ایجاد کنیم.
محمدی با اشاره به اجرای ۶ طرح فرودگاهی با بیش از ۱۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری، گفت: این طرحها با هدف ارتقای سطح ایمنی، ظرفیت و خدمات اجرا شده و در کنار تلاش پلیس فرودگاه، بستری مطمئن برای سفرهای هوایی به مقصد کیش ایجاد کردهاند.