به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ هوای اصفهان امروز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه با میانگین ۱۳۷ AQIوضعیت ناسالم برای گروه های حساس را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکز اصفهان؛بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص کیفی هوای این کلان‌شهر امروز در ساعت ۶صبح این گزارش در ایستگاه های فرشادی با ۳۰۰ و کرد آباد ۲۱۰ AQI به رنگ بنفش آلودگی و در وضعیت بسیار ناسالم است.

این در حالیست که این شاخص در ایستگاه های کاوه با ۱۵۹ ،رهنان ۱۵۵، پارک زمزم و میرزا طاهر با۱۵۳ AQI و شهرهای خمینی شهر با ۱۷۹ و قهجاورستان ۱۷۳ AQI در وضعیت ناسالم برای همه و به رنگ قرمز است.

همچنین این شاخص در ایستگاه های دانشگاه صنعتی با ۱۳۲،سپاهان شهر ۱۴۲،عیض۱۳۶و وولدان با ۱۳۹ AQIدر وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و به رنگ نارنجی است. علاوه براین شاخص کیفی هوا در ایستگاه های ۲۵ آبان با۱۰۰،خرازی با ۹۶ وزینبیه ۹۶ و شهرهای مبارکه با۵۹ ، زرین شهر ۸۹ ، علوم پزشکی کاشان ۵۵،شاهین شهر ۶۰، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا ۵۲ وکاشان با ۷۴ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان، اعلام کردبررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد تا پنج روز آینده جو پایداری بر روی استان حاکم است. شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.