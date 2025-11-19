فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور، گفت: برخورد شایسته و حرفه‌ای با مسافران در صدر وظایف و رفتار نیرو‌های پلیس فرودگاه‌های کشور قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سردار ابراهیم حاجی‌حسینلو در آیین معارفه فرمانده جدید پلیس فرودگاه کیش، با اشاره به اهمیت تقویت هماهنگی‌های سازمانی در ارائه خدمات انتظامی و امنیتی افزود: مبارزه جدی با قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر همچنان از اولویت‌های اصلی پلیس فرودگاهی کشور است.

فرمانده پلیس فرودگاه‌ها رفتار نیرو‌های انتظامی را نماد نجابت، اقتدار و سرمایه اجتماعی پلیس دانست و یادآور شد که تاکنون هیچ‌گونه حادثه سوء‌امنیتی در فرودگاه‌های کشور رخ نداده است.

سردار حاجی‌حسینلو تأمین محیطی امن و آرام برای سفر‌های هوایی را مأموریت محوری پلیس فرودگاه‌ها عنوان کرد و با اشاره به نقش جزیره کیش در میزبانی میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی، امنیت موجود در جزیره را عامل اصلی استمرار این حجم از تردد‌ها دانست.

او با تأکید بر اینکه امنیت نعمتی الهی است و باید با اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و انجام‌وظیفه همراه باشد، افزود: امنیت زمانی پایدار خواهد بود که در کنار آن رفاه، آرامش و پشتیبانی اجتماعی نیز تقویت شود.

سردار حاجی‌حسینلو، امنیت پرواز‌ها را هم‌تراز با امنیت اجتماعی دانست و نقشی مؤثر در رونق تجارت و گردشگری معرفی کرد.

فرمانده پلیس فرودگاه‌های کشور گفت: با وجود تلاش‌های دشمنان برای ایجاد ناامنی و ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی، به‌واسطه تلاش‌های نیرو‌های نظامی و انتظامی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، ایران همچنان پرچمدار امنیت پایدار و شایسته در منطقه است.

در پایان مراسم از خدمات هفت ساله سرهنگ علی حاجی‌پور قدردانی و سرهنگ رضا جباری به مدت سه سال به عنوان فرمانده پلیس فرودگاه کیش منصوب شد.