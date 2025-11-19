تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان کشورمان در سومین دیدار خود از رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، مقابل قطر به پیروزی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، با تیم قطر به رقابت پرداخت. مردان کشورمان با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ موفق به کسب پیروزی شدند و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان در مرحله گروهی مقابل ترکیه و قطر به پیروزی رسید و برابر ساحل عاج مغلوب شد و به عنوان تیم دوم گروه B در مرحله نیمه‌نهایی با بحرین به عنوان تیم اول گروه A به رقابت خواهد پرداخت.