بازیهای همبستگی اسلامی؛ صعود تیم بسکتبال سه به سه ایران به نیمهنهایی
تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان کشورمان در سومین دیدار خود از رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، مقابل قطر به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، با تیم قطر به رقابت پرداخت. مردان کشورمان با نتیجه ۱۶ بر ۱۵ موفق به کسب پیروزی شدند و به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.
تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان در مرحله گروهی مقابل ترکیه و قطر به پیروزی رسید و برابر ساحل عاج مغلوب شد و به عنوان تیم دوم گروه B در مرحله نیمهنهایی با بحرین به عنوان تیم اول گروه A به رقابت خواهد پرداخت.