تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان کشورمان در سومین دیدار خود از رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، مقابل الجزایر به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابت‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، به مصاف الجزایر رفت. بانوان ایران با نتیجه ۱۹ بر ۹ به پیروزی رسیدند و به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در مرحله گروهی سه پیروزی متوالی مقابل مصر، قطر و الجزایر به دست آورد و به عنوان صدرنشین گروه B در مرحله نیمه‌نهایی با ترکیه به عنوان تیم دوم گروه A به رقابت خواهد پرداخت.