بازیهای همبستگی اسلامی؛
صعود تیم بسکتبال سه به سه بانوان ایران به نیمه نهایی
تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان کشورمان در سومین دیدار خود از رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی، مقابل الجزایر به پیروزی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان ایران در سومین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی رقابتهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، به مصاف الجزایر رفت. بانوان ایران با نتیجه ۱۹ بر ۹ به پیروزی رسیدند و به مرحله نیمهنهایی صعود کردند.
تیم ملی بسکتبال سه به سه بانوان در مرحله گروهی سه پیروزی متوالی مقابل مصر، قطر و الجزایر به دست آورد و به عنوان صدرنشین گروه B در مرحله نیمهنهایی با ترکیه به عنوان تیم دوم گروه A به رقابت خواهد پرداخت.