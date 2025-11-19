براثر حمله هوایی رژیم صهیونیستی به اردوگاه آوارگان فلسطینی عین الحلوه در جنوب لبنان دستکم سیزده نفر شهید و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت، منابع صهیونیستی از ترور یک شخصیت فلسطینی خبر می‌دهند. برخی منابع به نام منیرالمقدح فرمانده برجسته جنبش فتح اشاره می‌کنند.

رژیم صهیونیستی بار‌ها منیرالمقدح را به همکاری با گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی و مدیریت عملیات‌های ضد صهیونیستی در اراضی اشغالی متهم کرده است.

عین الحلوه با هفتاد هزار نفر جمعیت بزرگترین اردوگاه آوارگان فلسطینی در لبنان است.