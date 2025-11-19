بازیهای همبستگی اسلامی؛ طیبی به مدال نقره پرتاب وزنه رسید
محمدرضا طیبی، نماینده پرتاب وزنه تیم ملی دوومیدانی ایران، به مدال نقره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی رسید.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات پرتاب وزنه ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، سهشنبه (۲۷ آبان) در ورزشگاه فیصل بن فهد بن عبدالعزیز برگزار شد که محمدرضا طیبی از ایران مدال نقره مسابقات را کسب کرد.
رکورددار پرتاب وزنه ایران با رکورد ۲۰.۸۷ متر، در این رقابت با ثبت رکورد ۱۹.۳۵ متر مدال نقره پرتاب وزنه ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی را از آن خود کرد. مدال طلای پرتاب وزنه به احمد خلیفه رسید که توانست پرتاب ۱۹.۳۹ متری داشته باشد.
محمدرضا طیبی، ملیپوش پرتاب وزنه کشورمان که در مسابقات قهرمانی آسیا با پرتاب ۲۰.۳۳ متر به مدال طلا رسید، در این مسابقات با ۵ ورزشکار رقابت کرد؛ دیجبرین احمت از قطر، اسماعیل علیاف از آذربایجان، دوستون رجباف از ازبکستان، محمد احمد خلیفه از مصر و عبدالرحمن محمود از بحرین حریفان محمدرضا طیبی بودند.
طیبی در پرتاب اول خود رکورد ۱۸.۶۷ متر را به ثبت رساند و در دومین و سومین پرتاب به ۱۹.۳۵ متر رسید، اما در چهارمین و پنجمین حرکت خود خطا کرد. طیبی در حرکت نهایی خود نیز ۱۹.۰۶ متر را به ثبت رساند تا دستش از مدال طلا کوتاه بماند.
ترتیب نفرات اول تا ششم به شرح زیر است:
۱-احمد خلیفه، ۱۹.۳۹ متر
۲-محمدرضا طیبی، ۱۹.۳۵ متر
۳-عبدالرحمن محمود، ۱۸.۷۱ متر
۴-دیجبرین احمت، ۱۸.۵۱ متر
۵--دوستون رجباف، ۱۷.۹۰ متر
۶-اسماعیل علیاف، ۱۷.۲۱ متر
رکورد جهانی این ماده با ۲۳.۵۶ متر در اختیار رایان کروسر از ایالات متحده آمریکاست.