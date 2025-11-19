به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی گفت: با تلاش مستمر گروه‌های عملیاتی، بیش از ۴۸۶ حادثه فاضلاب در شهر‌های دارای تاسیسات فاضلاب استان (بجنورد، اسفراین، شیروان و آشخانه) رفع شده که نشان‌دهنده آمادگی، برنامه‌ریزی دقیق و پاسخ‌گویی سریع مجموعه برای ارائه خدمات پایدار به شهروندان است.

امیر فاطمی افزود: از مجموع حوادث رسیدگی‌شده، ۶۳ مورد مربوط به خطوط اصلی و فرعی شبکه فاضلاب، ۳۷۱ مورد در بخش انشعابات و ۵۲ حادثه نیز مربوط به منهول‌های فاضلاب بوده است.

مدیرعامل آبفای خراسان شمالی همچنین اقدامات عمرانی و اصلاحی در محدوده منهول‌ها را بخشی مهم از فعالیت‌های سال جاری عنوان کرد و گفت: در این مدت، ۲۶۲ مورد هم‌سطح‌سازی، ۱۵۰ مورد مرئی‌سازی و تعویض ۹۳ دریچه منهول در نقاط مختلف انجام شده که نقش مهمی در کاهش خطرات و تسهیل عبور جریان فاضلاب دارد.

فاطمی ادامه داد: برای جلوگیری از گرفتگی و شکستگی شبکه، ۲۵۰ کیلومتر از شبکه فاضلاب در استان شست‌وشو و لایروبی شده که تأثیر قابل توجهی در کاهش حوادث و افزایش پایداری شبکه دارد.