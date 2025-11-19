به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، میری‌نژاد افزود: این اعتبارات برای تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات پزشکی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام حوزه سلامت اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: تخصیص این میزان اعتبار، فرصت مناسبی برای نوسازی فضا‌های درمانی، رفع کمبود تجهیزات حیاتی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام فراهم کرده و این اقدامات بدون شک به بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت مردم منجر خواهد شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این منابع در حوزه‌هایی مانند تعمیرات اساسی مراکز درمانی، استانداردسازی بخش‌ها، خرید تجهیزات تخصصی و ارتقای مراکز اورژانسی هزینه خواهد شد تا خدمات‌رسانی در مناطق مختلف شهرستان به شکلی مطلوب‌تر انجام گیرد.

️ دکتر میری‌نژاد ابراز امیدواری کرد که با تداوم این همکاری‌ها، شاهد افزایش کیفیت خدمات، تکمیل طرح‌های اولویت‌دار و توسعه بیش از پیش نظام سلامت مراغه باشیم.