پخش زنده
امروز: -
طرح «آتشنشان داوطلب» با هدف پیشگیری از حوادث و ارتقای آمادگی اجتماعی، در جزیره کیش آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد فرزانه، کارشناس آموزش اداره آتشنشانی و خدمات ایمنی کیش، در گفتوگو با خبر ۲۰ سیمای کیش از آغاز رسمی طرح «آتشنشان داوطلب» خبر داد و گفت این دوره با هدف پیشگیری از حوادث و ارتقای آمادگی عمومی در شرایط بحرانی طراحی شده است.
او با بیان اینکه جامعه هدف این طرح تمامی ساکنان جزیره هستند گفت: این دورهها برای همه افراد از مغازهدار و کارمند تا خانوادههای ساکن رایگان برگزار میشود تا مردم نسبت به خطرات پیرامون محل زندگی خود آگاهتر شوند.
به گفته فرزانه، فراخوان این طرح از ۳۰ مهر منتشر شد و ثبتنامها تا ۱۸ آبان ادامه داشت و در این مدت نزدیک به ۱۰۰ نفر شامل ۴۵ بانوی شرکتکننده و ۵۵ آقا در رده سنی ۱۶ تا ۴۵ سال در دوره شرکت کردند.
او افزود: بخشی از شرکتکنندگان حتی همراه خانواده در دوره حاضر شدند و استقبال فراتر از انتظار ما بود.
فرزانه گفت: این دوره دهروزه در دو بخش تئوری و عملی ، شامل آموزش کار با تجهیزات اطفای حریق، آشنایی با انواع حریقها و روشهای کنترل آن، ایمنی سیلندرهای گاز و کمکهای اولیه، آموزشهای مرتبط با حوادث دریایی و سواحل و نحوه مواجهه با شرایط اضطراری و موقعیتهای بحرانی است.
به گفته او، این دورهها بر اساس محلهمحور بودن طراحی شده و شرکتکنندگان پس از غربالگری و سطحبندی در سه سطح A، B و C در مواقع اضطراری در کنار نیروهای آتشنشانی و در نقش همیار ایمن مورد استفاده قرار میگیرند.
فرزانه همچنین از اجرای پنج مانور تخصصی؛ از جمله مانور مشترک با شرکتهای پخش گاز مایع، مانور کار در ارتفاع در پارک «پنگوئن»، و دو مانور سراسری آب و برق از ابتدای سال تاکنون خبر داد.
او گفت: تا پایان سال سه یا چهار مانور دیگر نیز برنامهریزی شده است.
فرزانه افزود: دوره های عمومی جزو ضوابط اجباری است و آموزش مقدماتی کار با خاموشکنندهها برای این مراکز بهطور مستمر انجام میشود.
کارشناس آموزشی آتشنشانی کیش با اشاره به ادامه استقبال مردم گفت: اگر ظرفیت تکمیل باشد، احتمالاً در پایان سال و همزمان با ایام نوروز دوره دیگری برگزار میکنیم.
فرزانه با تاکید بر اینکه عمده حوادث جزیره از نوع برقی است، گفت:ساکنان هنگام خروج از منزل حتماً وسایل برقی را خاموش کنند و رعایت ایمنی را جزئی از سبک زندگی روزمره خود بدانند.