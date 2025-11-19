تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هشتم آبان به افق آبادان و خرمشهر

تقویم روز و اوقات شرعی بیست و هشتم آبان به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز چهارشنبه بیست و هشتم آبان ۱۴۰۴، بیست و هشتم جمادی الاول ۱۴۴۷ و نوزدهم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۲ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۸ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۷ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۱ دقیقه است.

اذان صبح فردا پنجشنبه بیست و نهم آبان ساعت ۵ و ۲۵ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۴۷ دقیقه ثبت شده است.