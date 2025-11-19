برنامه های «قرارگاه»، «دکتر سلام»، «مثبت آموزش»، «بازتاب» و «روستا دوستا»، امروز از شبکه های رادیویی و تلویزیونی پخش می شود.

نگاهی به برخی برنامه های رادیویی و تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «قرارگاه»، با موضوع از «مسجد تا میدان» میزبان بینندگان شبکه قرآن و معارف می‌شود.

مرحومه دباغ از شاخص‌ترین چهره‌های انقلاب اسلامی است که به جرات می‌توان وی را در زمره بانوان الگوی انقلاب برشمرد.

بر همین اساس برنامه «قرارگاه» امشب از رضوانه دباغ، فرزند بانو مرضیه دباغ و استاد حوزه و دانشگاه و مریم اردبیلی، فعال فرهنگی و استاد دانشگاه دعوت کرده و در خصوص بازخوانی مدل کنشگری مروج خانم دباغ برای نسل امروز، با ایشان گفت‌و‌گو می‌شود.

خانم منظر حبیب الهی، هم بند، خانم دباغ در زندان‌های رژیم ستم شاهی دیگر میهمان برنامه است.

«قرارگاه»، ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

برنامه «دکتر سلام»، با حضور متخصص چشم‌پزشکی فلوشیپ شبکیه، به بررسی علل و نشانه‌های بیماری‌های شبکیه می‌پردازد.

این برنامه امروز میزبان دکتر محمدمهدی مطهری، جراح و متخصص چشم‌پزشکی و فلوشیپ شبکیه و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.

«دکتر سلام»، با هدف آگاهی‌بخشی به مخاطبان، به آسیب‌ها و بیماری‌های شبکیه و پیامد‌های آنها بر بینایی می‌پردازد، این برنامه با اجرای دکتر طهماسبی ساعت ۱۳ از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه «مثبت آموزش»، با حضور رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی و مدیر پژوهش‌سرای دکتر حسابی شهر قدس به موضوعات آموزشی و نوآورانه می‌پردازد.

این برنامه با حضور ملاحات نجفی، رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی و مؤلف کتاب نونگاشت فارسی پایه اول ابتدایی، پخش می‌شود. او در این بخش درباره رویکرد‌های تازه در آموزش زبان فارسی و اهمیت ارتقای سواد زبانی دانش‌آموزان توضیح می‌دهد.

در ادامه، زهرا نظری، مدیر مدرسه شفاعت منطقه ۳ تهران، درباره فعالیت‌های پژوهشی و رویکرد‌های مهارت‌محور در مدرسه و همچنین موضوع «انرژی‌های نوین» گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این قسمت همچنین نگاهی دارد به روند فعالیت سفیران سلامت شهر تهران که افتتاحیه آن در مدرسه شفاعت منطقه ۳ برگزار شده است.

برنامه «مثبت آموزش»، امروز ساعت ۱۸، از شبکه آموزش پخش می‌شود.

برنامه گفت‌و‌گو محور و تحلیلی «بازتاب»، با نگاهی به تازه‌ترین بازتاب‌های بین‌المللی مجمع گفت‌وگوی تهران، ابعاد سفر معاون اول رئیس‌جمهور به مسکو برای شرکت در نشست نخست‌وزیران کشور‌های عضوسازمان همکاری شانگهای و همچنین بررسی نخستین اجلاس بین‌المللی استانداران کشور‌های حاشیه خزر از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه این هفته «بازتاب» ضمن مرور رویداد‌های اخیر صحنه دیپلماسی ایران، گفت‌و‌گو‌های تحلیلی متعددی را با حضور کارشناسان مطرح در حوزه روابط بین‌الملل و اقتصاد ارائه می‌کند.

در بخش نخست، دکتر مهدی معصومی کارشناس مسائل بین‌الملل، از دستاورد‌های حضور ایران در مجمع گفت‌وگوی تهران و تعاملات منطقه‌ای مرتبط با همکاری‌های شانگهای سخن می‌گوید.

در بخش دوم، دکتر یاسر برخورداری کارشناس اقتصاد بین‌الملل، تأکید می‌کند که حضور هیئت ایرانی در بیست‌وچهارمین نشست نخست‌وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو فرصتی برای گسترش پیوند‌های تجاری و استفاده از ظرفیت اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی است.

بخش پایانی برنامه نیز به گفت‌و‌گو با دکتر علی کیهانیان دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی، اختصاص دارد. او ضمن بررسی نخستین اجلاس بین‌المللی استانداران کشور‌های حاشیه دریای خزربه واکنش منطقی و مبتنی بر منافع ملی ایران نسبت به ادعای اخیر رئیس‌جمهور آمریکا خواهد پرداخت و نقش دیپلماسی فعال جمهوری اسلامی را در حفظ ثبات منطقه تبیین می‌کند.

«بازتاب» به تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی و با اجرای احسان همتی، امروز ساعت ۲۰:۳۰، روی موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می شود.

برنامه «روستا دوستا»، شنوندگان را به روستای گشی در شهرستان دیر استان بوشهر می‌برد، جایی که سواحل ماسه‌ای، تنگه‌های چشم‌نواز، نخل‌ستان‌های سرسبز و جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، تجربه‌ای متفاوت و کامل از گردشگری روستایی جنوب ایران را به مخاطبان هدیه می‌دهد.

آیین‌ها و مراسم محلی مردم گشی نیز روایتگر فرهنگی کهن و ریشه‌دار در جنوب ایران است. این برنامه تلاش می‌کند ضمن معرفی این جاذبه‌ها، گفت‌و‌گو‌هایی صمیمی با اهالی داشته باشد و شنوندگان را به تجربه‌ای متفاوت از سفر‌های روستایی دعوت کند.

گشی تنها مقصدی ساحلی نیست، این روستا در نزدیکی «تنگ گشی» قرار دارد که یکی از چشم‌گیرترین تنگه‌های طبیعی منطقه به شمار می‌رود. صخره‌های زیبا، مسیر‌های پیاده‌روی، نخل‌ستان‌های سرسبز و چشم‌انداز‌های کم‌نظیر، این تنگه را به یکی از محبوب‌ترین نقاط طبیعت‌گردی در جنوب کشور تبدیل کرده است. همچنین ارتفاعات اطراف روستا، از جمله مسیر صعود به قله بیرمی – یکی از بلندترین نقاط استان بوشهر – فرصت مناسبی برای کوهنوردی و تماشای چشم‌انداز‌های گسترده نخلستان‌ها و دشت‌های پیرامون فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، گشی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، دروازه‌ای برای دسترسی به جاذبه‌های تاریخی استان بوشهر نیز هست. معماری بومی، بنا‌های قدیمی مناطق اطراف، بقایای تاریخی و نشانه‌های فرهنگ دیرینه جنوب، فضای این منطقه را به مقصدی جذاب برای علاقه‌مندان تاریخ و فرهنگ تبدیل کرده است. پیشرفت زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی بهتر به خدمات، گردش در این روستای ساحلی را آسان‌تر و لذت‌بخش‌تر کرده و زمینه را برای رونق گردشگری محلی فراهم آورده است.

در «روستا دوستا»، گزارشگران علاوه بر گفت‌و‌گو با مردم محلی درباره فرهنگ و سبک زندگی، به معرفی مسیر‌های طبیعی، جاذبه‌های گردشگری و فعالیت‌های بومی گشی خواهند پرداخت تا شنوندگان با یکی از دیدنی‌ترین روستا‌های بوشهر بیشتر آشنا شوند.

این قسمت از برنامه به تهیه‌کنندگی نازنین حاج‌سیف‌الله و اجرای مهدی پر، امروز ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود.