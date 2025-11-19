پخش زنده
تعداد کل مشترکان گاز طبیعی در چهارمحال و بختیاری به ۳۸۰ هزار و ۲۸۲ مشترک رسیده است که شامل ۲۶۷ هزار و ۵۴۸ مشترک شهری و ۱۱۵ هزار و ۲۷۸ مشترک روستایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر عامل شرکت گاز استان گفت: از مجموع کل مشترکان گاز طبیعی، ۷۷۹ مشترک در رده «بسیار پرمصرف» قرار دارند.
سلیمیان افزود: این مشترکان در پله چهارم مصرف انرژی قرار دارند و بهعنوان افرادی شناسایی شدهاند که مصرف گاز آنها نسبت به سایرین به میزان قابل توجهی بالاتر است.
وی گفت: برای مدیریت صحیح و بهینه مصرف انرژی، این افراد بهمنظور آگاهسازی و کمک به اصلاح الگوهای مصرف گاز، تحت برنامههای اطلاعرسانی ویژه قرار گرفتهاند. این اقدام بهمنظور کاهش هدررفت انرژی و صرفهجویی در مصرف منابع طبیعی صورت میگیرد و از جمله تلاشهای اداره گاز استان برای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.