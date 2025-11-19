به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس همایش بین المللی سیره نبوی گفت: این همایش با موضوع مطالعات بین رشته‌ای سلامت و دین و امسال با رویکرد ویژه کاربرد هوش مصنوعی در شیراز آغاز شده است و تا ۲۹ آبان ادامه دارد.

دکتر نجابت افزود: همایش در ۳ محور کاربرد هوش مصنوعی در ارتقا سلامت معنوی، چالش ها‌ی هوش مصنوعی در سلامت معنوی و چشم انداز سلامت معنوی با هوش مصنوعی در حال برگزاری است.

وی در ادامه گفت: از ۱۵۰ مقاله ارسالی به دبیرخانه، ۱۱۹ مقاله درقالب پوستر و ۵ مقاله در قالب سخنرانی پذیرفته شد.

۸ نشست تخصصی و حضور برخط مهمانانی از امریکا، یونان و آلمان از دیگر برنامه‌های این همایش است.