به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گفت: با راه اندازی یا ارتقاء ۵ سایت همراه، ۶ روستای استان از خدمات ارتباطی همراه بهره‌مند شدند.

بهی افزود: از ابتدای آبان ماه با راه اندازی ۴ سایت جدید توسعه شبکه تلفن و اینترنت پرسرعت همراه و ارتقاء تکنولوژی یک سایت تلفن همراه، ۶ روستای استان زیرپوشش این سرویس‌های ارتباطی قرار گرفتند.

وی گفت: ۴ سایت جدید توسعه شبکه همراه در روستا‌های مبارک آباد بیرجند، سلم آباد سربیشه، مهنج قائنات و محمدیه درمیان با هدف پوشش این روستا و روستای نخاب، احداث و راه اندازی شده‌اند و سایت تلفن همراه روستای تجنود زیرکوه نیز با نصب تجهیرات به تکنولوژی نسل ۴ همراه مجهز شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان افزود: اجرای این سایت‌ها با اعتبار بیش از ۲۳ میلیارد تومان از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده است.