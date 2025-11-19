توزیع بیش از هزار و ۴۸۰ تن بذر اصلاح‌شده در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توزیع بیش از هزار و ۴۸۰ تن بذر اصلاح‌شده در این استان خبر داد.

روح‌الله سعیدی از تولید و فرآوری حدود ۶ هزار تن بذر اصلاح‌شده گندم آبی و دیم و جو آبی و دیم در استان خبر داد.

وی با اشاره به آغاز روند توزیع این بذور از طریق کارگزاری‌های رسمی استان، گفت: تا امروز بیش از ۵۳۰ تن بذر گندم آبی، ۶۸۰ تن بذر گندم دیم، ۱۹۰ تن بذر جو آبی و حدود ۸۰ تن بذر جو دیم میان کشاورزان توزیع شده است.

سعیدی با بیان اینکه توزیع بذر‌ها پس از نخستین بارندگی مؤثر در استان شتاب خواهد گرفت، افزود: پیش‌بینی می‌شود با آغاز بارش‌ها، استقبال کشاورزان از بذر‌های اصلاح‌شده افزایش یابد و روند کشت پاییزه با کیفیت مطلوب‌تری دنبال شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی استان با تأکید بر اجرای طرح تهاتر بذر، گفت: کشاورزانی که بذر خودمصرفی دارند، می‌توانند آن را با قیمت ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان به شرکت‌های تولید بذر تحویل دهند و در ازای آن، بذر اصلاح‌شده، ضدعفونی‌شده و بذرمال‌شده دریافت کنند.

وی با هشدار نسبت به استفاده از بذر‌های سال گذشته، گفت: این بذور به‌دلیل تنش‌های خشکی، سرما و گرما، وزن هزار دانه پایین و قدرت جوانه‌زنی ضعیف، مناسب کشت نیستند و حتی با رعایت اصول به‌زراعی نیز نتیجه مطلوبی نخواهند داشت.

سعیدی افزود: بذر‌های اصلاح‌شده تولیدشده در سال گذشته تحت شرایط آبی، از بنیه قوی، وزن هزار دانه بالا و قدرت جوانه‌زنی مطلوب برخوردارند و توصیه می‌شود کشاورزان در برنامه کشت پاییزه خود حتماً از این بذور استفاده کنند.